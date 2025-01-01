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Фильмография
Джо Спинелл
Joe Spinell
Киноафиша
Персоны
Джо Спинелл
Джо Спинелл
Joe Spinell
Дата рождения
28 октября 1936
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
13 января 1989
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
8.6
Крестный отец 2
(1974)
8.1
Рокки
(1976)
8.0
Колдун
(1977)
Фильмография Джо Спинелл
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Спорт
Триллер
Ужасы
Год
Все
2013
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
Все
9
Фильмы
9
Сценарист
2
Актер
8
6.2
Маньяк
Maniac
ужасы, триллер, криминал
2013, США / Франция
Смотреть трейлер
7.1
Ночные ястребы
Nighthawks
боевик, криминал, триллер
1981, США
6
Маньяк
Maniac
драма, ужасы, триллер
1980, США
6.8
Мелвин и Говард
Melvin and Howard
комедия, драма
1980, США
7.9
Рокки 2
Rocky II
драма, спорт
1979, США
8
Колдун
Sorcerer
триллер, приключения, драма
1977, США
Смотреть трейлер
8.1
Рокки
Rocky
спорт, мелодрама, драма
1976, США
Смотреть трейлер
7.3
Прощай, моя красавица
Farewell, My Lovely
детектив, криминал, триллер
1975, США
8.6
Крестный отец 2
The Godfather: Part II
триллер, драма
1974, США
Смотреть трейлер
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