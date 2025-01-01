Меню
Калиста Флокхарт
Награды
Награды и номинации Калиста Флокхарт
Calista Flockhart
Награды и номинации Калиста Флокхарт
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
