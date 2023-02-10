Детективная драма Степана Бурнашева «Айта» получила дату выхода в прокат

Кинокомпания «Про:взгляд» объявила дату премьеры фильма «Айта». Якутская детективная драма выйдет в широкий российский прокат 30 марта 2023 года.

Центральные роли в картине сыграли Иннокентий Луковцев («Надо мною солнце не садится»), Андрей Фомин («Научи меня жить»), Георгий Бессонов («Перевал Дятлова») и Ильяна Павлова («Иччи»).

Лента частично основана на реальных событиях. По сюжету, девочка Айта таинственно погибает после вечеринки с одноклассниками. На ее теле находят маленькую записку с именем сотрудника местной полиции Афанасия. Подозрение сразу же падает на него, тем более что именно Афанасий подвозил Айту домой в вечер ее смерти. Слухи быстро распространяются по окрестностям. Будучи уверенными в виновности мужчины, местные жители начинают требовать жестокой расправы над ним. Однако следователь, ведущий дело, уверен, что убийство Айты хранит в себе намного больше тайн, чем может показаться на первый взгляд.

Режиссером фильма выступил Степан Бурнашев, ранее работавший над картинами «Проклятие. Мертвая земля», «Ыт» и «Черный снег». Съемки «Айты» ленты прошли в его родном селе Михайловка (якутское название — Соморсун). Бурнашев считает, что эти места наполнены очень кинематографичными локациями и хочет в будущем снять там и другие картины. «Айта» была впервые представлена широкой публике на фестивале российского авторского кино «Зимний», где картину удостоили призов за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Луковцев).