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Ньюргуяна Шадрина
Nyurguiana Shadrina
Киноафиша
Персоны
Ньюргуяна Шадрина
Ньюргуяна Шадрина
Nyurguiana Shadrina
Дата рождения
13 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Ньюргуяна Шадрина
Родилась 13 января 1981 года.
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