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Ньюргуяна Шадрина
Ньюргуяна Шадрина Nyurguiana Shadrina
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Ньюргуяна Шадрина

Nyurguiana Shadrina

Дата рождения
13 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Биография Ньюргуяна Шадрина

Родилась 13 января 1981 года. 

Популярные фильмы

Триумф 7.9
Триумф (2024)
Там, где танцуют стерхи 7.6
Там, где танцуют стерхи (2024)
Нуучча 7.4
Нуучча (2021)

Фильмография Ньюргуяна Шадрина

Там, где танцуют стерхи 7.6
Там, где танцуют стерхи Tam, gde tantsuyut sterkhi
драма 2024, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Триумф 7.9
Триумф Triumf
спорт, драма 2024, Россия
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Чужая 6.6
Чужая Chuzhaya
приключения, драма 2023, Россия
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Холодное золото 4.7
Холодное золото Holodnoe Zoloto
драма 2022, Россия
Не хороните меня без Ивана 6.8
Не хороните меня без Ивана Не хороните меня без Ивана
драма 2022, Россия
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Замыкание 5.7
Замыкание Zamykanie
драма 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Нуучча 7.4
Нуучча Nuuccha
драма 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
4
Дыши! Tyyn!
драма 2006, Россия
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