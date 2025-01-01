Любовь — это имя главной героини, женщины среднего возраста. Она живет в деревне вместе с родителями и семьей брата. Последние 5 лет она мечтает изменить свою жизнь, но не знает, с чего начать... В свой день рождения она загадывает желание выйти замуж. В этот же вечер она слышит гороскоп о том, что нужно действовать именно сейчас! И тут же на глаза попадается реклама реалити-шоу «Холостях» на НВК «Саха». Любовь решается отправиться в Якутск и найти свою вторую половинку на реалити. Ее не останавливает даже то, что отпуск внезапно отменили…