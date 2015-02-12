Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Первая любовь Первая любовь
Киноафиша Фильмы Первая любовь
Маҥнайгы таптал

Первая любовь, 2015

2015 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, немолодая женщина по имени Плисада, занимается бизнесом и пытается вырастить своего сына Мишу после того, как от нее ушел муж. Все физические и духовные ресурсы героини уходят на то, чтобы сводить концы с концами, и времени для себя не остается. Неожиданным спасением для нее становится встреча с бывшим одноклассником Будулаем, ныне простым коневодом. Они не видели друг друга двадцать лет, но теперь между ними вдруг снова вспыхивают чувства… 

  • Рабочее название фильма, «Бенелли», позаимствовано из рассказа Николая Габышева «Плисада уонна Миша», по мотивам которого и был написан сценарий картины. 
  • В отличие от Изабеллы Егоровой, исполнившей в этот фильме свою дебютную роль в кино, ведущий мужской актер Федот Львов на момент премьеры фильма уже являлся самым известным начинающим якутским актером, звездой сериала «Оттепель». От природы у него прямые волосы, поэтому перед съемками актеру сделали завивку. 
  • Фильм был создан якутской государственной кинокомпанией «Сахафильм». За 30 лет ее существования на ней было снято более 130 художественных и документальных фильмов разных жанров, в том числе многочисленные экранизации якутской классики. Соавтором сценария, сопродюсером и одним из ведущих актеров этого фильма стал руководитель компании, Дмитрий Шадрин. 

Она — независимая, сильная женщина, ведущая свой собственный бизнес и воспитывающая ребенка одна. Он — простой сельский коневод, единственной страстью которого является охота. И вот они встретились и узнали в друг друге свою первую любовь…

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 февраля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Степан Бурнашев
В ролях
Изабелла Егорова
Федот Львов
Федот Львов
Дмитрий Шадрин
Степан Порядин
Ильяна Павлова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первая любовь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Первая любовь смотреть онлайн

Первая любовь
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Приложение киноафиши