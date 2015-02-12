Первая любовь, 2015

Главная героиня фильма, немолодая женщина по имени Плисада, занимается бизнесом и пытается вырастить своего сына Мишу после того, как от нее ушел муж. Все физические и духовные ресурсы героини уходят на то, чтобы сводить концы с концами, и времени для себя не остается. Неожиданным спасением для нее становится встреча с бывшим одноклассником Будулаем, ныне простым коневодом. Они не видели друг друга двадцать лет, но теперь между ними вдруг снова вспыхивают чувства…
Она — независимая, сильная женщина, ведущая свой собственный бизнес и воспитывающая ребенка одна. Он — простой сельский коневод, единственной страстью которого является охота. И вот они встретились и узнали в друг друге свою первую любовь…