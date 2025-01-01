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Постер фильма Мой парень-Айдол!
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Киноафиша Фильмы Мой парень-Айдол!

Мой парень-Айдол!

Moy paren - Aydol! 6+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 2011 году Айта, которой на тот момент было всего 17 лет, была страстной поклонницей корейских телесериалов (дорам). Однажды, возвращаясь домой из университета, девушка спасла странную незнакомку, которую едва не сбил автомобиль. Женщина поблагодарила свою спасительницу, обещая исполнить любое ее желание. Айта только рассмеялась, но все-таки загадала испытать историю любви, подобной тем, что она видела в дорамах. Таинственная незнакомка исчезла, пообещав, что желание девушки непременно исполнится. Однако Айта не знала об одном условии, которое женщина не упомянула: идеальный парень появится лишь в 2024 году. Теперь уже взрослая Айта, которая давно смирилась с мыслью, что жизнь не похожа на сказку, должна будет столкнуться с последствиями своего необдуманного желания.

Мой парень-Айдол! - трейлер
Мой парень-Айдол!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Сахафильм
Другие названия
Moy paren - Aydol!, Мой парень - Айдол!
В ролях
Айыына Слепцова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
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Мой парень-Айдол! - трейлер
Мой парень-Айдол! Трейлер
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