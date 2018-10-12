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Постер к сериалу Легкий как перышко
Постер к сериалу Легкий как перышко
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Легкий как перышко
Постер к сериалу Легкий как перышко
Постер к сериалу Легкий как перышко
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
5 постеров
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Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Легкий как перышко
Легкий как перышко (2018 - …) Light as a Feather 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 13 часов 0 минут
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О чем сериал

«Легкий как перышко» — американский триллер, наполненный мистикой, снятый на основе рассказов Зои Аарсен. Главная героиня — МакКена Брейди — попала в детстве в страшный пожар, в котором потеряла сестру-близнеца. На пижамной вечеринке в честь Хэллоуина появляется загадочная Вайлет, которая недавно переехала в город. Девушка предлагает одноклассницам сыграть в одну игру, где нужно выдумать смерть остальным участникам. По началу кажется, что это невинная шалость. Но спустя некоторое время подростки обнаруживают, что стали жертвой страшного проклятия.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиана Либерато
Лиана Либерато McKenna
Пейтон Лист
Пейтон Лист Olivia
Робин Лайвли
Робин Лайвли
Кейтлин Након
Кейтлин Након Sammi Karras
Дилан Спрейберри
Дилан Спрейберри Henry
Все актеры и съемочная группа
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Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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