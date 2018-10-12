«Легкий как перышко» — американский триллер, наполненный мистикой, снятый на основе рассказов Зои Аарсен. Главная героиня — МакКена Брейди — попала в детстве в страшный пожар, в котором потеряла сестру-близнеца. На пижамной вечеринке в честь Хэллоуина появляется загадочная Вайлет, которая недавно переехала в город. Девушка предлагает одноклассницам сыграть в одну игру, где нужно выдумать смерть остальным участникам. По началу кажется, что это невинная шалость. Но спустя некоторое время подростки обнаруживают, что стали жертвой страшного проклятия.