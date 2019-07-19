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Постер сериала Дарк Веб
Постер сериала Дарк Веб
Постер сериала Дарк Веб
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Киноафиша Сериалы Дарк Веб

Дарк Веб (2019 - 2019)

Dark/Web 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Каждый из бывших одноклассников настолько занят своими проблемами, что никто не заметил, что общая знакомая Молли пропала из социальных сетей. Но когда она начинает заваливать их электронными письмами со странными рассказами внутри, Итан, Сэм и Джеймс в растерянности — то ли это розыгрыш, то ли их приятельница попала в беду. Попытки связаться с Молли не приводят к успеху, по всем данным девушка уже как полгода числится без вести пропавшей. Но кто тогда пишет им письма? И как связано это с участившимися случаями взломов государственных баз данных?
 

Дарк Веб - трейлер первого сезона
Дарк Веб  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дора Мэдисон
Дора Мэдисон
Сибонгиле Мламбо
Brian Elerding
Lana McKissack
Майкл Нарделли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.4 IMDb
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Сезоны
Дарк Веб - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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