Каждый из бывших одноклассников настолько занят своими проблемами, что никто не заметил, что общая знакомая Молли пропала из социальных сетей. Но когда она начинает заваливать их электронными письмами со странными рассказами внутри, Итан, Сэм и Джеймс в растерянности — то ли это розыгрыш, то ли их приятельница попала в беду. Попытки связаться с Молли не приводят к успеху, по всем данным девушка уже как полгода числится без вести пропавшей. Но кто тогда пишет им письма? И как связано это с участившимися случаями взломов государственных баз данных?

