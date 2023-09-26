Молодые киношники попадают в беду в трейлере мистического хоррора «Хранитель колокола»

Киностудия Screen Media представила трейлер кровавого мистического слэшера «Хранитель колокола» (The Bell Keeper) о группе молодых людей, разгневавших безжалостного убийцу с топором. Злодея воплотил пятикратный чемпион UFC Рэнди Кутюр, известный по образу наемника Толла Роада в экшен-франшизе «Неудержимые».

В центре сюжета — команда кинематографистов, снимающих документальный фильм о поисках брата одного из них. Последний бесследно исчез в глухом и закрытом от мира американском городке Белл-Лейк. Согласно легенде, деревня охвачена древним проклятием. Если в полночь пробить в местный колокол, то пробудится древнее зло в лице брутального и беспощадного хранителя с острым орудием убийства. Не прислушавшись к предостережениям, молодые люди решают проверить достоверность данного мифа, после чего злодей из другого мира открывает на них охоту, поочередно убивая. Он не остановится, пока не умрут все, кто причастен к звонку.

В основной актерский состав также вошли Кэтлин Кенни («Сексуальная жизнь студенток»), Рейд Миллер («Хороший Джо Белл»), Майк К. Мэннинг («Проклятие Лауры: Завещание»), Кэти Маркс («Королевы крика»), Чез Боно («Американская история ужасов») и Бонни Ааронс («Проклятие монахини»). Режиссером выступил создатель фильма ужасов «А снег идет» Колтон Трэн, а над сценарием работали Люк Джентон и Джо Дэвисон («100 слез»).

Цифровой релиз «Хранителя колокола» состоится в пятницу, 13 октября.