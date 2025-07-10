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Маленькие укусы
Маленькие укусы
Little Bites
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
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О фильме
Отправив 10-летнюю дочь к бабушке, Минди страдает в одиночестве — в подвале живёт ужасное чудовище, которое, угрожая съесть дочку, вынуждает женщину каждый день кормить его своей кровью.
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Маленькие укусы
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 июля 2025
Дата выхода
10 июля 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$14 107
Производство
OneFox Productions
Другие названия
Little Bites, Kąski, Маленькие укусы
Режиссер
Spider One
В ролях
Krsy Fox
Jon Sklaroff
Elizabeth Phoenix Caro
Барбара Крэмптон
Хэзер Лэнгенкэмп
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.7
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
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