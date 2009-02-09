XVII век. После смерти мужа графиня Елизавета Батори становится владелицей большого родового поместья и солидного состояния. Будучи одной из самых влиятельных и могущественных женщин в Венгрии, она одновременно вызывает у окружающих восхищение, страх и ненависть.



Однажды она влюбляется в соблазнительно молодого человека, который значительно моложе ее. Однако, после непродолжительной интрижки, тот оставляет ее. Уверенная в том, что всему виной более молодая и красивая соперница, Елизавета впадает в безумство и полагает, что кровь молодых девственниц способна вернуть ей молодость и красоту.