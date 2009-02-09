7.1
Графиня

, 2009
Франция, Германия / исторический, документальный, триллер / 18+
О фильме

XVII век. После смерти мужа графиня Елизавета Батори становится владелицей большого родового поместья и солидного состояния. Будучи одной из самых влиятельных и могущественных женщин в Венгрии, она одновременно вызывает у окружающих восхищение, страх и ненависть.

Однажды она влюбляется в соблазнительно молодого человека, который значительно моложе ее. Однако, после непродолжительной интрижки, тот оставляет ее. Уверенная в том, что всему виной более молодая и красивая соперница, Елизавета впадает в безумство и полагает, что кровь молодых девственниц способна вернуть ей молодость и красоту.

В ролях

Уильям Хёрт
Жюли Дельпи
Анамария Маринка
Николай Кински
Мария Симон
Даниэль Брюль
Режиссер Жюли Дельпи
Сценарист Жюли Дельпи
Композитор Жюли Дельпи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 30 июня 2009
Премьера в мире 9 февраля 2009
Дата выхода
25 июня 2009 Германия
21 апреля 2010 Франция
3 декабря 2009 Южная Корея
Бюджет €5 700 000
Сборы в мире $784 522
Производство Serenity Film, Celluloid Dreams, X-Filme Creative Pool
Другие названия
The Countess, A Condessa, A grófnő, Bathory, Bátoryčka: Krvavá grófka, Čachtická paní, Contesa Însângerată, Die Gräfin, Hraběnka, I matomeni komissa, Kontes, Krahvinna, Kreivitär, Krvava grofica, Krwawa hrabina, La Comtesse, La condesa, La Contessa, Η ματωμένη κόμισσα, Графиня, 女伯爵, 血の伯爵夫人

6.2 IMDb

