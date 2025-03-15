Восемнадцатилетняя Вера Брандес полна решимости завоевать свое место в музыкальном мире 1970-х годов. Как организатор концертов она привозит в Германию международных звезд, несмотря на сопротивление родителей и трудности, с которыми она сталкивается как женщина в индустрии, где доминируют мужчины. Её страсть к музыке заставляет её рисковать всем ради своей мечты. Кульминация усилий: концерт известного джазового пианиста Кейта Джарретта, который должен состояться в Кёльнской опере 24 января 1975 года. Но незадолго до начала вечера всё грозит рухнуть, и Вера сталкивается с проблемой спасения концерта, который позже войдет в историю как легендарный.

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