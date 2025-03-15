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Киноафиша Фильмы Девушка из Кёльна

Девушка из Кёльна

Köln 75
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О фильме

Восемнадцатилетняя Вера Брандес полна решимости завоевать свое место в музыкальном мире 1970-х годов. Как организатор концертов она привозит в Германию международных звезд, несмотря на сопротивление родителей и трудности, с которыми она сталкивается как женщина в индустрии, где доминируют мужчины. Её страсть к музыке заставляет её рисковать всем ради своей мечты. Кульминация усилий: концерт известного джазового пианиста Кейта Джарретта, который должен состояться в Кёльнской опере 24 января 1975 года. Но незадолго до начала вечера всё грозит рухнуть, и Вера сталкивается с проблемой спасения концерта, который позже войдет в историю как легендарный.
Девушка из Кёльна - trailer
Девушка из Кёльна  trailer
Страна Бельгия / Германия / Польша
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 марта 2025
Дата выхода
15 марта 2025 Болгария
11 июля 2025 Польша
3 июля 2025 Хорватия
Сборы в мире $209 243
Производство ONE TWO Films, Extreme Emotions, Lemming Film België
Другие названия
Köln 75, Koln 75, Au rythme de Vera, Dziewczyna z Kolonii, The Girl from Köln
Режиссер
Ido Fluk
В ролях
Мала Эмде
Мала Эмде
Джон Магаро
Джон Магаро
Александр Шеер
Александр Шеер
Ульрих Тукур
Ульрих Тукур
Йордис Трибель
Йордис Трибель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Девушка из Кёльна - trailer
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