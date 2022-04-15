«Подельники»: Рецензия Киноафиши

Биатлонист и мастер спорта Петя (Юрий Борисов) вместе с женой Настей (Елизавета Янковская), почти декабристкой, по неизвестной причине возвращается в село Кын в Пермской области, где он вырос. Молодые супруги трясутся в стареньком холодном «пазике». Из окна видны снежные холмы и ели, согнувшиеся под тяжестью инея. Однако на красивых зимних пейзажах тайги поэтичность картины и заканчивается. Петя едет сюда не из романтических побуждений, а чтобы работать обычным физруком в местной школе и вести лыжный кружок для детей.

В автобусе пара встречается с бывшим зеком — шаманом Витей-Людоедом (Павел Деревянко) и его будущей жертвой — художником Сашей (Константин Балакирев). Местный авторитет, который живет по соседству с Петей и Настей, заколет мужчину на очередной попойке и вытащит его тело во двор около их дома. А расплатится за преступление Вити брат «с придурью». Жители деревни и местная полиция закроет на это глаза, но сын Саши, 10-летний Илья (Ярослав Могильников), готовится к мести. Петя предлагает ему свою помощь, но сначала мальчик должен посетить несколько спортивных тренировок.

В российском кино сформировалась тенденция делать звезду из молодого подающего надежды актера, которого на пике популярности приглашают сниматься из фильма в фильм. Так было с Данилой Козловским, Петром Федоровым, Александром Петровым. А теперь случилось и с Юрой Борисовым. После его харизматичной роли в «Серебряных коньках» на актера свалилась слава и посыпались предложения. Тем самым «Подельники» — игровой дебют режиссера Евгения Григорьева — продолжил этот тренд. Новая картина популярного документалиста, снявшего «Про рок», «Лето» и «Хенд Мейд», была номинирована на «Лучший фильм» на «Кинотавре» в прошлом году. А Павел Деревянко, который отошел от комедийного амплуа и сыграл неожиданного для себя персонажа, получил приз за лучшую мужскую роль.

Подельники

История, рассказанная в фильме, основана на реальных событиях из детства Григорьева, проведенного в уральской деревне, где действительно кого-то убили за оскорбление словом «козел». Тем не менее фильму придается оттенок универсальности. Например, местные жители в фильме разговаривают на искусственном языке, созданном профессиональным лингвистом и сценаристом Беленицкой. Режиссер намекает: общество, для которого одинаково важны суеверия, народная мудрость, советские уроки патриотизма, почти языческое поклонение памятнику В.И. Ленина и тюремные «понятия», может существовать в любом пространстве с российской провинциальной хтонью. А глобальная цель — открыть российскому зрителю неизвестную, глубинную Россию — роднит картину с фильмом «Пугало» Дмитрия Давыдова, победившим на «Кинотавре» в 2020 году, и с лентой «Нуучча» Владимира Мункуева — обладателя приза за лучшую режиссуру на том же фестивале в 2021 году.

Правда, документалист кажется менее убедительным – так как берет русских актеров на главные роли представителей малых народов Севера, верящих в шаманизм. За национальный колорит отвечают трое этаких «макбетовских» бабушек в традиционных костюмах, которые делятся народной мудростью и становятся свидетельницами основных сцен. Похоже, что у Григорьева национальный колорит используется скорее как интересные «декорации». Однако документальный почерк Григорьева все-таки чувствуется. Пользуясь визуальным приемом подглядывания через линзу подзорной трубы, режиссер выхватывает отдельные эпизоды из жизни села и подмечает интересные детали. Сцены, вроде той, где Виктор, как медведь, нападает на Петю во время масленичных гуляний, отдаленно напоминает «Песню о купце Калашникове» М. Ю. Лермонтова. В этом замкнутом пространстве со своими законами бытуют скрепы общероссийские и некоторые специфические местные. Например, в их представлениях, основанных на уральской мифологии, сжечь покойника означает отправить его в ад, а положить на воду — простить.

Персонаж Деревянко по прозвищу Людоед — один из самых интересных. Он охотник и знахарь, балагур, танцующий на ретро-дискотеке под хит «Снегом стать», настоящий хозяин Тайги (и собаки с такой кличкой, да и бескрайних лесов вокруг). Витя-Людоед поэтапно нарушает христианские заповеди: убивает, желает жену ближнего и грабит соседские дома. Ни религия, ни закон для него не писаны. Да и зачем они ему, если Людоед уже давно установил свои порядки в деревне. Назвал «козлом», значит, будешь убит — это по понятиям. Голову убитого покрывают косынкой, а глаза — монетами, благодаря чему Витя демонстрирует посыл: он был вправе сделать это и не мог иначе.

Подельники

Илья, для которого Витя становится главным антагонистом, проходит своего рода инициацию, выпивая кружку с кровью только что освежеванной свиньи соседа. Мальчик, которого иронично называют «интеллигенцией» (все-таки мать — учительница, а отец — художник) выплевывает эту жидкость за ближайшим углом. Но с этого начинается его путь постепенного превращения в сурового северного мужика. Вместе с Петей и «чеховским» ружьем — винтовкой для биатлона, которая, как заведено, должна выстрелить, – он выступает против безнаказанности зла. Справедливости в этом мире нет, поэтому придется вершить самосуд. В этой притчевой форме аутентичной сказки у мальчика почти гамлетовская цель – отомстить за отца. В фильме дается неутешительный прогноз: подняться в этой жизни можно разве что на лыжах в гору. Морально — не получится. Да и социальный лифт для жителей глубинки вряд ли возможен. Даже Петя, который смог выбраться благодаря спортивным достижениям, и тот вынужден был вернуться.

Подельниками, то есть компаньонами, судимыми по тому же делу, становятся все в фильме. Это о Витьке и его брате, о свидетелях спора Саши и шамана, о Пете и Илье и обо всех жителей села, которые делают вид, что ничего не произошло. Фильм Евгения Григорьева — это невероятно красочное кино и отнюдь не удручающее зрелище в ритме песни Жинжина, которое становится одним большим снежным сугробом из местных легенд, фольклорной сказочности, зарисовок из жизни села и бандитских законов на фоне бесконечной зимы. Это, в конце концов, история о прощении, которую самое время посмотреть в эту снежную весну, находясь в изоляции русского мира.