Сериал «Дежурный ангел» повествует о нелегкой, но увлекательной судьбе молодой женщины. Евгения — известный хирург, практикующий в одной из лучших клиник Москвы. В силу специфики своей работы девушка не понаслышке знает, что такое смерть, однако она не ожидала столкнуться с ней лицом к лицу так скоро: вследствие сильнейшего удара током Евгения переживает клиническую смерть. Во время восстановления она понимает, что приобрела невероятный дар и теперь может общаться с душами погибших, еще не отошедших на тот свет.