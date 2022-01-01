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Постер к сериалу Дежурный ангел
Постер к сериалу Дежурный ангел
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Киноафиша Сериалы Дежурный ангел
Дежурный ангел (2010 - ) Дежурный ангел 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Дежурный ангел» повествует о нелегкой, но увлекательной судьбе молодой женщины. Евгения — известный хирург, практикующий в одной из лучших клиник Москвы. В силу специфики своей работы девушка не понаслышке знает, что такое смерть, однако она не ожидала столкнуться с ней лицом к лицу так скоро: вследствие сильнейшего удара током Евгения переживает клиническую смерть. Во время восстановления она понимает, что приобрела невероятный дар и теперь может общаться с душами погибших, еще не отошедших на тот свет. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Константин Балакирев
Константин Балакирев
Иван Агапов
Иван Агапов
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дежурный ангел - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 16 эпизодов
 
Дежурный ангел - Сезон 2 Сезон 2
TBA, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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