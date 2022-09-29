Маньяк из «Груза 200» поплатился за необдуманный шаг: и врагу не пожелаешь

В 2007 году Алексей Балабанов представил драму «Груз 200». Ее до сих пор называют не только самым тяжелым фильмом из портфолио постановщика, но и одной из мрачнейших картин в истории русского кино. Главным злодеем по сюжету стал капитан Журов, безжалостный маньяк, который держал девушку в заточении и издевался над ней морально и физически. Балабанов предлагал роль персонажа нескольким актерам, но все отказывались, едва прочитав сценарий.

А Алексей Полуян с радостью вызвался поработать с режиссером, фанатом которого являлся. За этот необдуманный шаг он вскоре и поплатился. Работа над фильмом далась Алексею невероятно сложно: к концу съемок врачи диагностировали у него нервный срыв. Впоследствии даже с друзьями он не заговаривал об участии в «Грузе 200», отметив лишь, что «сильно намучился» после премьеры. Зрители, не разделявшие экранный образ и реального Полуяна, изливали на него свою ненависть: однажды его даже избили хулиганы на улице.

Актер скончался через три года после выхода драмы в возрасте 44 лет. От злоупотребления спиртным у него развился сильнейший панкреатит.