ПроизводствоБиоскоп Фильм, Paramount-Orion Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Die verlorene Ehre der Katharina Blum, The Lost Honor of Katharina Blum, The Lost Honour of Katharina Blum, A Honra Perdida de Katharina Blum, A Honra Perdida de uma mulher, De verloren eer van Katharina Blum, Die Verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann, El honor perdido de Katharina Blum, I hameni timi tis Katharina Blum, Il caso Katharina Blum, Izgubljena čast Katarine Blum, Katharina Blum elvesztett tisztessége, Katharina Blumin menetetty maine, Katharina Blums förlorade heder, Katharina Blums tabte ære, Katharina Blums tapte ære, L'Honneur perdu de Katharina Blum, Onoarea pierdută a Katharinei Blum, Utracona cześć Katarzyny Blum, Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ, Изгубената чест на Катарина Блум, Поруганная честь Катарины Блюм, カタリーナ・ブルームの失われた名誉, 喪失名譽的卡塔琳娜．布魯姆
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
Lüding, VerlegerВыстрелы, которые убили Вернера Тётгеса, поразили не только его. Они были направлены против свободы прессы — одной из самых ценных основ нашей молодой демократии. И эти выстрелы — для нас, кто стоит здесь в скорби и ужасе — они поражают нас. Так же, как поразили его. Кто не чувствует этой раны? Кто не ощущает горе, выходящее за пределы личных переживаний? Кто не ощущает дыхание террора, дикую силу анархии, насилие, подрывающее устои нашего либерально-демократического порядка, которому мы так преданы? Здесь, под видом частных мотивов, совершено политическое убийство, и мы можем сказать еще раз: остановите это, пока не стало хуже! Берегитесь, ведь свобода прессы — это основа всего: благосостояния, социального прогресса, демократии, плюрализма, разнообразия мнений. И кто нападает на газету — нападает на всех нас.