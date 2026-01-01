Lüding, Verleger Выстрелы, которые убили Вернера Тётгеса, поразили не только его. Они были направлены против свободы прессы — одной из самых ценных основ нашей молодой демократии. И эти выстрелы — для нас, кто стоит здесь в скорби и ужасе — они поражают нас. Так же, как поразили его. Кто не чувствует этой раны? Кто не ощущает горе, выходящее за пределы личных переживаний? Кто не ощущает дыхание террора, дикую силу анархии, насилие, подрывающее устои нашего либерально-демократического порядка, которому мы так преданы? Здесь, под видом частных мотивов, совершено политическое убийство, и мы можем сказать еще раз: остановите это, пока не стало хуже! Берегитесь, ведь свобода прессы — это основа всего: благосостояния, социального прогресса, демократии, плюрализма, разнообразия мнений. И кто нападает на газету — нападает на всех нас.