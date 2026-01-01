Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Поруганная честь Катарины Блюм
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Поруганная честь Катарины Блюм

Поруганная честь Катарины Блюм

Die verlorene Ehre der Katharina Blum 18+
Страна Германия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 10 января 1975
Дата выхода
10 января 1975 Германия 16
19 декабря 1975 США R
31 марта 1976 Франция
Бюджет 1 700 000 DEM
Производство Биоскоп Фильм, Paramount-Orion Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Die verlorene Ehre der Katharina Blum, The Lost Honor of Katharina Blum, The Lost Honour of Katharina Blum, A Honra Perdida de Katharina Blum, A Honra Perdida de uma mulher, De verloren eer van Katharina Blum, Die Verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann, El honor perdido de Katharina Blum, I hameni timi tis Katharina Blum, Il caso Katharina Blum, Izgubljena čast Katarine Blum, Katharina Blum elvesztett tisztessége, Katharina Blumin menetetty maine, Katharina Blums förlorade heder, Katharina Blums tabte ære, Katharina Blums tapte ære, L'Honneur perdu de Katharina Blum, Onoarea pierdută a Katharinei Blum, Utracona cześć Katarzyny Blum, Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ, Изгубената чест на Катарина Блум, Поруганная честь Катарины Блюм, カタリーナ・ブルームの失われた名誉, 喪失名譽的卡塔琳娜．布魯姆
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
Маргарет фон Тротта
В ролях
Ангела Винклер
Ангела Винклер
Марио Адорф
Дитер Лазер
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
22 голоса
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1271
Цитаты
Lüding, Verleger Выстрелы, которые убили Вернера Тётгеса, поразили не только его. Они были направлены против свободы прессы — одной из самых ценных основ нашей молодой демократии. И эти выстрелы — для нас, кто стоит здесь в скорби и ужасе — они поражают нас. Так же, как поразили его. Кто не чувствует этой раны? Кто не ощущает горе, выходящее за пределы личных переживаний? Кто не ощущает дыхание террора, дикую силу анархии, насилие, подрывающее устои нашего либерально-демократического порядка, которому мы так преданы? Здесь, под видом частных мотивов, совершено политическое убийство, и мы можем сказать еще раз: остановите это, пока не стало хуже! Берегитесь, ведь свобода прессы — это основа всего: благосостояния, социального прогресса, демократии, плюрализма, разнообразия мнений. И кто нападает на газету — нападает на всех нас.
