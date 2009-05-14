Когда режиссёр Михаэль Бальхаус вернулся из Голливуда в Берлин, он с трудом узнал свой родной город. И тогда он вместе со своим коллегой Чиро Каппеллари решил познакомиться с новым Берлином, каким он стал через 20 лет после падения Стены. Результатом стал лиричный фильм-эссе о городе и о людях, живущих в нем и делающих его таким, какой он есть, т.е. совершенно особенным местом. Не таким суетным и гламурным, как Париж или Лондон, но именно поэтому особенно привлекательным и вдохновляющим.

Известные и неизвестные личности показывают режиссёрам свой собственный Берлин и позволяют заглянуть в свою жизнь, среди них Александр Хаке, бас-гитарист группы Einstürzende Neubauten, и его спутница жизни Даниэлла ди Пиччотто, автор перформансов и одна из основательниц "Лав-парада" актриса Ангела Винклер и её дочь Неле, которая стремится к сценической карьере, несмотря на синдром Дауна, писатель Петер Шнайдер, правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, турецкий бизнесмен, ди-джей, дизайнеры одежды, рэппер, художники и архитекторы. Фильм "В Берлине" сопровождает всех этих людей в реализации их стремлений и показывает, как мечты берлинцев влияют на город и меняют его.