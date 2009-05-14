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Постер фильма В Берлине
6.9
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6.9

В Берлине

, 2009
In Berlin
Германия / документальный / 18+
Постер фильма В Берлине
6.9

О фильме

Когда режиссёр Михаэль Бальхаус вернулся из Голливуда в Берлин, он с трудом узнал свой родной город. И тогда он вместе со своим коллегой Чиро Каппеллари решил познакомиться с новым Берлином, каким он стал через 20 лет после падения Стены. Результатом стал лиричный фильм-эссе о городе и о людях, живущих в нем и делающих его таким, какой он есть, т.е. совершенно особенным местом. Не таким суетным и гламурным, как Париж или Лондон, но именно поэтому особенно привлекательным и вдохновляющим.

Известные и неизвестные личности показывают режиссёрам свой собственный Берлин и позволяют заглянуть в свою жизнь, среди них Александр Хаке, бас-гитарист группы Einstürzende Neubauten, и его спутница жизни Даниэлла ди Пиччотто, автор перформансов и одна из основательниц "Лав-парада" актриса Ангела Винклер и её дочь Неле, которая стремится к сценической карьере, несмотря на синдром Дауна, писатель Петер Шнайдер, правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, турецкий бизнесмен, ди-джей, дизайнеры одежды, рэппер, художники и архитекторы. Фильм "В Берлине" сопровождает всех этих людей в реализации их стремлений и показывает, как мечты берлинцев влияют на город и меняют его.

В ролях

Ангела Винклер
Ангела Винклер
Self
Неле Винклер
Self
Александер Хакке
Self
Даниэлле ди Пиккиотто
Self
Майбрит Иллнер
Self
Димитри Хегеман
Франк-Вальтер Штайнмайер
Self
Кристоф Шлингензиф
Джефф Миллс
Beate Gütschow
Self
Петер Шнайдер
Self
Ercan Ergin
Self
Режиссер Михаэль Баллхаус, Чиро Каппеллари
Сценарист Михаэль Баллхаус, Чиро Каппеллари, Herbert Schwarze
Композитор Terranova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 14 мая 2009
Дата выхода
14 мая 2009 Германия
Производство ARTE, Cine Plus Filmproduktion, Cine Plus
Другие названия
In Berlin, Berlin, Berlin'de, 柏林剪影

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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