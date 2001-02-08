Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Берлин Вавилон
7.1
Киноафиша Фильмы Берлин Вавилон
7.1

Берлин Вавилон

, 2001
Berlin Babylon
Германия / документальный / 18+
Постер фильма Берлин Вавилон
7.1

О фильме

Документальный фильм о Берлине режиссёра Хубертуса Зигерта, рассказывающий о массовой перестройке Берлина после падения Берлинской стены.

В ролях

Günter Behnisch
Werner Durth
Helmut Jahn
Josef Paul Kleihues
Hans Kollhoff
Рем Колхас
Режиссер Хубертус Зигерт
Сценарист Хубертус Зигерт
Композитор Einstürzende Neubauten
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 февраля 2001
Дата выхода
27 сентября 2001 Германия
Производство Philip-Gröning-Filmproduktion, S.U.M.O. Film
Другие названия
Berlin Babylon

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Гаишник остановил и требует выйти из машины: есть лишь 1 способ правильно отказать, чтоб не нарваться на штраф (или тюрьму)
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Этот сериал идеально скрасит ожидание новых сезонов «Невского» и «Первого отдела»: всего 6 напряжённых серий, а эмоций через край
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Уснул на первой серии «Чумы» с Устюговым и Жарковым, от второй плевался: не верю в рейтинг 7.9 – «сплошное вранье про 90-е»
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше