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Дрю Пауэлл
Дрю Пауэлл
Drew Powell
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Дрю Пауэлл
Drew Powell
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Дата рождения
19 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ноблсвилл, Индиана, США
Рост
191 см
Биография Дрю Пауэлла
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Фильмография Дрю Пауэлла
Тед К. Унабомбер
биография, криминал
2021, США
7.0
1408
триллер, ужасы
2007, США
7.0
Морпех
триллер, боевик
2006, США
5.0
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Террорист Шарлто Копли мстит индустриальному обществу в трейлере биографического фильма «Тед К»
Картина основана на реальных событиях, в ходе которых американский математик Теодор «Унабомбер» Качинский совершил 16 терактов.
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7 февраля 2022 12:48
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