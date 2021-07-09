«Грабь награбленное: Возвращение» — американский детективный сериал, который является сиквелом одноименного популярного шоу, выходящего в начале нулевых годов. Действие разворачивается вокруг группы бывших мошенников и аферистов, которые объединяются для того, чтобы помогать простым гражданам, пострадавшим от действий вероломных богачей, жадных корпораций и коррумпированных политиков. В команду входят актриса Софи Деверо, ловкая грабительница Паркер, хакер-экстремал Алекс, а также Элиот Спенсер, человек самых разнообразных талантов.