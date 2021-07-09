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Постер к сериалу Грабь награбленное: Возвращение
Постер к сериалу Грабь награбленное: Возвращение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Грабь награбленное: Возвращение
Грабь награбленное: Возвращение (2021 - …) Leverage: Redemption
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Freevee
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Грабь награбленное: Возвращение» — американский детективный сериал, который является сиквелом одноименного популярного шоу, выходящего в начале нулевых годов. Действие разворачивается вокруг группы бывших мошенников и аферистов, которые объединяются для того, чтобы помогать простым гражданам, пострадавшим от действий вероломных богачей, жадных корпораций и коррумпированных политиков. В команду входят актриса Софи Деверо, ловкая грабительница Паркер, хакер-экстремал Алекс, а также Элиот Спенсер, человек самых разнообразных талантов.

Грабь награбленное: Возвращение - трейлер первого сезона
Грабь награбленное: Возвращение
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристиан Кэйн
Кристиан Кэйн Eliot Spencer
Ноа Уайли
Ноа Уайли Harry Wilson
Элдис Ходж
Элдис Ходж Alec Hardison
Бэт Рисграф
Бэт Рисграф Parker
Ализ Шэннон
Ализ Шэннон Breanna Casey
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Грабь награбленное: Возвращение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Грабь награбленное: Возвращение
Кадры из сериала
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