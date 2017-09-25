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Постер к сериалу Детство Шелдона
Постер к сериалу Детство Шелдона
Постер к сериалу Детство Шелдона
Постер к сериалу Детство Шелдона
Постер к сериалу Детство Шелдона
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Детство Шелдона
Детство Шелдона (2017 - …) Young Sheldon 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 53 часа 0 минут
О чем сериал

«Детство Шелдона» — спин-офф популярного сериала «Теория большого взрыва» в жанре ситком. Сюжет строится вокруг детства Шелдона Купера — юного гения, который переходит в старшие классы школы в 9 лет, имеет туалетное расписание, любит считать налоги родителей и у него на все свой особенный взгляд. Взрослый Шелдон был одним из самых популярных и полюбившихся персонажей в «Теории большого взрыва», поэтому взгляд на становление его личности — это настоящий подарок фанатам. В роли маленького Шелдона выступил талантливый ребенок Иэн Армитидж, а мысли персонажа озвучивает сам Джим Парсонс, сыгравший взрослого Шелдона.

Детство Шелдона - трейлер второго сезона
Детство Шелдона
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Чак Лорри
Чак Лорри
Стивен Моларо
Стивен Моларо
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джим Парсонс
Джим Парсонс Sheldon
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Рекс Линн
Рекс Линн
Энни Поттс
Энни Поттс Connie "Meemaw" Tucker
Брайан Степанек
Брайан Степанек
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 6-го сезона сериала «Детство Шелдона»
TBA
Сезон 6 Серия 1
29 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Детство Шелдона - Сезон 1 Сезон 1
2017, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 2 Сезон 2
2018, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 21 эпизод
 
Детство Шелдона - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 18 эпизодов
 
Детство Шелдона - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 1 эпизод
 
Детство Шелдона - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
TBA,
 
Новости о сериале
Расписание сериальных премьер осени 2021: 5 сезон «Детства Шелдона» выйдет 7 октября
Расписание сериальных премьер осени 2021: 5 сезон «Детства Шелдона» выйдет 7 октября
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
Слушать саундтрек сериала Детство Шелдона
Кадры из сериала
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