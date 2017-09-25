«Детство Шелдона» — спин-офф популярного сериала «Теория большого взрыва» в жанре ситком. Сюжет строится вокруг детства Шелдона Купера — юного гения, который переходит в старшие классы школы в 9 лет, имеет туалетное расписание, любит считать налоги родителей и у него на все свой особенный взгляд. Взрослый Шелдон был одним из самых популярных и полюбившихся персонажей в «Теории большого взрыва», поэтому взгляд на становление его личности — это настоящий подарок фанатам. В роли маленького Шелдона выступил талантливый ребенок Иэн Армитидж, а мысли персонажа озвучивает сам Джим Парсонс, сыгравший взрослого Шелдона.