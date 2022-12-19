«Бывшие. Happy end»: Рецензия Киноафиши

Яна и Илья — бывшие наркоманка и алкоголик. Она — дочь богатых и безучастных к ее жизни родителей, которая стала употреблять от невнимания. Он — психолог, который справился с зависимостью и теперь помогает другим. Герои встретились в реабилитационной клинике, и их сближение переросло в нездоровые отношения, запустившие череду несчастий для них и их близких.

Однако с тех пор герои прошли долгий путь. Они победили зависимости и живут вместе. Но не все так «хеппи», как кажется. Любая сложная ситуация приводит к срыву Яны. Илья уже полтора года в завязке, он занимается частной психологической практикой, ремонтом в квартире и посещает групповую терапию. Но и он все так же зависим от собственной роли спасателя в отношениях. Герои изводят друг друга на эмоциональных качелях — от абсолютного счастья вместе до собранных чемоданов. Масла в огонь подливает наркоман Макс Громов. Вместе с Машей — бывшей домработницей Нины Григорьевны — они незаконно помещают маму Кирилла, убитого мужа Яны, в психиатрическую клинику. Адвокат Макс втягивает свою клиентку в криминальную борьбу за наследство. А Яна, в свою очередь, привлекает к своей собственной «операции» Илью, свою маму и ее мужчину Виктора. Уже в названии авторы сообщают: у этой истории будет счастливый конец, пусть и такой же странный, как и она сама.

С 2018 по 2021 год на видеосервисе START выходил сериал «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым. Проект длился 3 сезона и закончился обнадеживающим кадром, на котором их персонажи, Яна и Илья, встречаются на терапевтической группе и смотрят друг на друга не отрываясь. А значит, они точно теперь будут вместе. Но в этих отношениях все никогда не было так просто, поэтому история получила продолжение в полнометражном фильме с оптимистичной приставкой Happy end — то ли ироничной, то ли просто неправдоподобной.

Бывшие. Happy end

Над сценарием сериала работали Алексей Троцюк, Эльдар Великорецкий и Екатерина Суровцева, а срежиссировал драмеди Иван Китаев. В сценарной команде нового фильма остались Великорецкий, Суровцева, и к авторам присоединился Руслан Дощанов, а Троцюк выступил продюсером картины. Срежиссировал мелодраму Антон Мегердичев («Движение вверх», «Сердце пармы»). И кажется, эти небольшие изменения в съемочной команде привели к радикальным последствиям — дух сериала, увы, исчез.

Бывшие. Happy end

«Бывшие» до сих пор входят в десятку лучших проектов онлайн-кинотеатра START и не раз выбирались в топы журнала Forbes разных лет. Успех сериала не только в главной любовной линии, но и в модной стилистике, смелых сценах с силовиками и коррупционными чиновниками. Да и вообще весь проект — это не слащавая история о любви, а психологическая драма о зависимости, объединяющей всех героев. Москва «Бывших» — это город невротиков и зависимых людей: от наркотиков, алкоголя, своего партнера, денег, власти и далее по списку.

Бывшие. Happy end

Это ощущение фильм воспроизводит лишь отчасти, в основном скатываясь в микс авантюрной, даже фарсовой комедии и мыльной оперы. Второстепенные персонажи (даже несмотря на то, что в фильме появились далеко не все герои сериала) стали картонными, однобокими и совсем другими. Главный философ и психолог сериала Виктор в фильме напоминает скорее Шарика из «Простоквашино», разгуливающего с ружьем возле огромного имения Кирилла. «Злодеи» Маша и Макс выглядят уж слишком карикатурными, особенно в финале картины.

Бывшие. Happy end

Что касается главных героев, то по отдельности Яна и Илья ведут себя в соответствии с их образами в сериале, но вместе — весьма нелогично. К тому же их сложные взаимоотношения давно вышли за рамки традиционных ромкомов и стали куда больше двухчасовых побегушек друг за другом. Так что из фильма пропала глубина и реалистичность их связи. И что еще хуже — в кадре уже не чувствуется химии между героями, а финал кажется нереалистично слащавым.

Бывшие. Happy end

Едких шуток, острых высказываний и сложных дилемм в сценарии стало заметно меньше. Сериальный вайб исчез из новой истории, и фанатам проекта это вряд ли понравится. Однако тем, кто впервые познакомится с «Бывшими», фильм уж точно покажется более интересным и неординарным по сравнению с львиной долей отечественных картин жанра.