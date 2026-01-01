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Чайка

, 2027
Chayka
Россия / биография, драма

В ролях

Леонела Мантурова
Леонела Мантурова
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Сергей Городничий
Сергей Городничий
Денис Власенко
Денис Власенко
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Кирилл Зайцев
Кирилл Зайцев
Режиссер Антон Мегердичев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2027
Производство Legio Felix
Другие названия
Chayka, Чайка

Рейтинг фильма

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