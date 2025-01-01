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Киноафиша Сериалы Мэр из ТЮЗа

Мэр из ТЮЗа (2025 - …)

Mer iz TYUZa 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 32 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Мэр города Придонска Юрий Сергеевич Борисов из-за непомерной жажды наживы утратил инстинкт самосохранения и начал красть «по-чёрному». Такая картина категорически не устраивает губернатора области, который решает проучить нерадивого мэра, посадив на пару дней в тюрьму. Борисов узнаёт, что скоро его «закроют» по коррупционному делу и что этот вопрос курирует лично губернатор. Но счастливый случай сталкивает Юрия Сергеевича с копией себя самого — актёром захолустного театра Гошей, которого хитрый мэр решает посадить на своё место, а в перспективе — и в тюрьму, а сам планирует сбежать с деньгами из страны. Гоша соглашается исполнить роль Борисова за четыре миллиона рублей.

В ролях
В ролях
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Степан Девонин
Степан Девонин
Ксения Теплова
Ксения Теплова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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