Мэр города Придонска Юрий Сергеевич Борисов из-за непомерной жажды наживы утратил инстинкт самосохранения и начал красть «по-чёрному». Такая картина категорически не устраивает губернатора области, который решает проучить нерадивого мэра, посадив на пару дней в тюрьму. Борисов узнаёт, что скоро его «закроют» по коррупционному делу и что этот вопрос курирует лично губернатор. Но счастливый случай сталкивает Юрия Сергеевича с копией себя самого — актёром захолустного театра Гошей, которого хитрый мэр решает посадить на своё место, а в перспективе — и в тюрьму, а сам планирует сбежать с деньгами из страны. Гоша соглашается исполнить роль Борисова за четыре миллиона рублей.