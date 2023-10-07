Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Вера больше не верит в приметы
1 постер
Киноафиша Сериалы Вера больше не верит в приметы

Вера больше не верит в приметы (2023 - 2023)

Vera bolshe ne verit v primety 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В правоохранительные органы обращается мужчина с неожиданным признанием: ему заплатили за убийство местного чиновника Чинцова. Полицейские решают арестовать подозреваемого до выяснения обстоятельств. Но именно в этот момент его неустоявшуюся жертву действительно убивают. Чтобы поймать убийцу и заказчика, герои погружаются в запутанное расследование. Работа помогает Вере справиться с переживаниями в личной жизни и чувствами к Илье.  Тем временем, в городе происходит ещё одно преступление, в котором подозревают сотрудника МЧС.

В ролях
В ролях
Татьяна Казючиц
Татьяна Казючиц
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Владимир Барташевич
Владимир Барташевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Вера больше не верит в приметы - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше