В правоохранительные органы обращается мужчина с неожиданным признанием: ему заплатили за убийство местного чиновника Чинцова. Полицейские решают арестовать подозреваемого до выяснения обстоятельств. Но именно в этот момент его неустоявшуюся жертву действительно убивают. Чтобы поймать убийцу и заказчика, герои погружаются в запутанное расследование. Работа помогает Вере справиться с переживаниями в личной жизни и чувствами к Илье. Тем временем, в городе происходит ещё одно преступление, в котором подозревают сотрудника МЧС.