Это история о трех друзьях, которые связали свою жизнь с органами государственной безопасности. События происходят в 70-е годы в Советском Союзе. Главные герои повстречались в первые дни своей службы в Комитете и сразу сблизились друг с другом. Тогда они даже не представляли, через сколько испытаний им предстоит пройти вместе. Над дружбой мужчин окажется не властно время. Тем временем бывшие «клиенты» героев – цеховки, диссиденты, зарубежные разведчики – превратятся в банкиров, политиков и инвесторов.