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Киноафиша Сериалы Комитет

Комитет (2022 - …)

Комитет
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал НТВ
О чем сериал

Это история о трех друзьях, которые связали свою жизнь с органами государственной безопасности. События происходят в 70-е годы в Советском Союзе. Главные герои повстречались в первые дни своей службы в Комитете и сразу сблизились друг с другом. Тогда они даже не представляли, через сколько испытаний им предстоит пройти вместе. Над дружбой мужчин окажется не властно время. Тем временем бывшие «клиенты» героев – цеховки, диссиденты, зарубежные разведчики – превратятся в банкиров, политиков и инвесторов.

В ролях
В ролях
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Пётр Журавлёв
Евгений Бакалов
Станислав Ткаченко
Станислав Ткаченко
Александр Константинов
Александр Константинов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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