На первый взгляд, у Риты Говоровой всё отлично — она уважаемый педагог, преподаёт рисование и живёт в браке. Но за внешним благополучием скрываются разочарования: женщина давно мечтает о ребёнке, а её муж Дима категорически против. Постоянные ссоры доводят Риту до отчаяния, и она решает уехать в Сибирь. Однако вертолёт терпит крушение в дикой тайге. Пока Рита борется за жизнь, Дима начинает поиски и обращается за помощью к следователю Ирине Филатовой. Тем временем Риту, потерявшую память после аварии, находит охотник Матвей Калугин и отвозит в отдалённую деревню. Всё говорит о том, что у неё есть шанс начать всё заново… Но Рита даже не подозревает, что в момент катастрофы при ней оказался украденный алмаз, и теперь по её следу идут опасные люди — контрабандисты.