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Киноафиша Сериалы Любить без памяти

Любить без памяти (2025 - …)

Lyubit bez pamyati 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

На первый взгляд, у Риты Говоровой всё отлично — она уважаемый педагог, преподаёт рисование и живёт в браке. Но за внешним благополучием скрываются разочарования: женщина давно мечтает о ребёнке, а её муж Дима категорически против. Постоянные ссоры доводят Риту до отчаяния, и она решает уехать в Сибирь. Однако вертолёт терпит крушение в дикой тайге.  Пока Рита борется за жизнь, Дима начинает поиски и обращается за помощью к следователю Ирине Филатовой. Тем временем Риту, потерявшую память после аварии, находит охотник Матвей Калугин и отвозит в отдалённую деревню. Всё говорит о том, что у неё есть шанс начать всё заново… Но Рита даже не подозревает, что в момент катастрофы при ней оказался украденный алмаз, и теперь по её следу идут опасные люди — контрабандисты.

В ролях
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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