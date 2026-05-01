Спектакль Хочу купить Вашего мужа!

Комедийный спектакль о любовном треугольнике

Классическая комедия о любовном треугольнике, обрамлённая в остроумные диалоги и неожиданные развороты сюжета. В центре истории — муж, жена и молодая любовница. Однако всё в этом спектакле идёт совершенно не по привычному сценарию. Мужа не просто уводят, а хотят выкупить за двадцать миллионов, а соперницы становятся подругами.

Когда герой застает их за душевной беседой, он отчаянно пытается сбить цену на свою свободу. Эта история — о любви и семейных отношениях, о кризисе среднего возраста, о том, как сложно иногда заметить счастье среди повседневной рутины.

Лёгкая и искромётная комедия Михаила Задорнова с непредсказуемым финалом подарит зрителям множество ярких эмоций. Она вновь докажет: даже в самых запутанных любовных историях главное — не терять чувства юмора.

Актерский состав

Игорь Бочкин / Владимир Стержаков

Анна Легчилова / Ольга Тумайкина

Софья Шуткина / Валерия Бурдужа / Ольга Веникова

Обратите внимание: билеты можно приобрести без паспорта!