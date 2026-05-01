Спектакль Хочу купить Вашего мужа!

Хочу купить Вашего мужа!
Билеты от 1000₽
16+
Продолжительность 1 час 30 минут
О спектакле

Комедийный спектакль о любовном треугольнике

Классическая комедия о любовном треугольнике, обрамлённая в остроумные диалоги и неожиданные развороты сюжета. В центре истории — муж, жена и молодая любовница. Однако всё в этом спектакле идёт совершенно не по привычному сценарию. Мужа не просто уводят, а хотят выкупить за двадцать миллионов, а соперницы становятся подругами.

Когда герой застает их за душевной беседой, он отчаянно пытается сбить цену на свою свободу. Эта история — о любви и семейных отношениях, о кризисе среднего возраста, о том, как сложно иногда заметить счастье среди повседневной рутины.

Лёгкая и искромётная комедия Михаила Задорнова с непредсказуемым финалом подарит зрителям множество ярких эмоций. Она вновь докажет: даже в самых запутанных любовных историях главное — не терять чувства юмора.

Актерский состав

  • Игорь Бочкин / Владимир Стержаков
  • Анна Легчилова / Ольга Тумайкина
  • Софья Шуткина / Валерия Бурдужа / Ольга Веникова

Обратите внимание: билеты можно приобрести без паспорта!

Май
Июнь
Июль
31 мая воскресенье
16:30
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1000 ₽
13 июня суббота
16:30
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1500 ₽
14 июня воскресенье
16:30
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1000 ₽
20 июня суббота
17:00
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1500 ₽
27 июня суббота
16:30
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1000 ₽
16 июля четверг
19:30
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1500 ₽
18 июля суббота
19:30
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
19 июля воскресенье
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
21 июля вторник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
27 июля понедельник
19:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 1500 ₽
30 июля четверг
19:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 1000 ₽

