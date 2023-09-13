Семья берет под опеку медвежонка в трейлере семейного фильма «Я — медведь»

Комедийно-приключенческая лента о том, что никогда не стоит отчаиваться.

Кинокомпания «Каро Прокат» представила трейлер духоподъемной российской комедии «Я — медведь», которая представляет собой трогательную историю о дружбе и семье. Премьера картины состоится незадолго до Нового года — 28 декабря.

В центре сюжета — семья Ковалевых, переживающая не лучшие времена. Отец Александр (Никита Кологривый) был в прошлом капитаном местной хоккейной команды, но после серьезной травмы он не может до конца восстановиться. По этой причине его жене (Агата Муцениеце) приходится взять управление домом под свой контроль. Дети пары также проходят через сложный период: у дочки Лизы (Екатерина Борисова) кризис переходного возраста, а у младшего сына Жени (Дмитрий Калихов) нет ни одного друга.

Все кардинально меняет неожиданный поворот судьбы. Оголодавшая после спячки медведица проникает вместе с маленьким медвежонком из леса на местную помойку, расположенную на окраине города, однако ее отлавливают и отправляют обратно. Одинокому детенышу удается спрятаться, а затем его находит юный Женя. Сердобольный мальчишка приносит домой животное, после чего у Ковалевых начинается новая жизнь — мишке удается сплотить семью как никогда прежде.

В остальной актерский состав вошли Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина, Ирина Безряднова и Владимир Стержаков. Режиссером выступил Кирилл Кемниц («Zомби каникулы», «Кентавр»). Сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Жить жизнь»). В съемках фильма принимало участие два медвежонка — Миша и Маша. Они подменяли друг друга.