Сериал «Вера больше не верит» – это детективная мелодрама о молодой женщине Вере. Вернувшись в свой родной город, она узнает шокирующее известие: ее кузина Мария лежит без сознания после жестокого нападения. Она пытается спасти двоюродную сестру и найти преступника, из-за которого та оказалась в больнице. У Маши есть муж Илья. Именно из-за него сестры когда-то перестали общаться, и именно его теперь обвиняют в нападении на супругу. Но Вера точно знает, что добрый и заботливый Илья не мог причинить никому зла.