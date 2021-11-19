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Киноафиша Сериалы Вера больше не верит
Вера больше не верит (2021 - …) Вера больше не верит 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
О чем сериал

Сериал «Вера больше не верит» – это детективная мелодрама о молодой женщине Вере. Вернувшись в свой родной город, она узнает шокирующее известие: ее кузина Мария лежит без сознания после жестокого нападения. Она пытается спасти двоюродную сестру и найти преступника, из-за которого та оказалась в больнице. У Маши есть муж Илья. Именно из-за него сестры когда-то перестали общаться, и именно его теперь обвиняют в нападении на супругу. Но Вера точно знает, что добрый и заботливый Илья не мог причинить никому зла.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Песков
Александр Песков
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вера больше не верит - Сезон 1 Сезон 1
2021, 2 эпизода
 
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