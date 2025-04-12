Анна – учительница русского языка и литературы из приморского городка. Она счастлива, влюблена и готовится к свадьбе. Ей сделал предложение молодой человек из богатой семьи – Михаил. Но в день бракосочетания прямо во время церемонии жених внезапно сбегает со своей бывшей девушкой. Расстроенная Анна решает уехать из города и начать новую жизнь. Она переводится в сельскую школу, где ей обещают служебную квартиру. Однако вместо этого ей выделяют заброшенный дом в окружении недружелюбных и опасных соседей…