Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Училка
1 постер
Киноафиша Сериалы Училка

Училка (2025 - 2025)

Uchilka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Анна – учительница русского языка и литературы из приморского городка. Она счастлива, влюблена и готовится к свадьбе. Ей сделал предложение молодой человек из богатой семьи – Михаил. Но в день бракосочетания прямо во время церемонии жених внезапно сбегает со своей бывшей девушкой. Расстроенная Анна решает уехать из города и начать новую жизнь. Она переводится в сельскую школу, где ей обещают служебную квартиру. Однако вместо этого ей выделяют заброшенный дом в окружении недружелюбных и опасных соседей…

В ролях
В ролях
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Марина Яковлева
Марина Яковлева
Анастасия Веденская
Анастасия Веденская
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Андрей Грызлов
Андрей Грызлов
Серафима Соловьева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Училка - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше