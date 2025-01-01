Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Анна Каренина»

Премьера спектакля «Анна Каренина» состоялась 16 мая 2017 года и с тех пор завоевала внимание зрителей благодаря своей драматической истории любви, отличной игре актеров и глубокой инсценировке.

Сюжет

В основе спектакля лежит классическая история о взаимоотношениях замужней дамы Анны Карениной и молодого офицера графа Алексея Вронского. Действие разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века. Герои переживают яркие чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаяние.

Сюжет позволяет глубже понять жизнь в России 1870-х годов на разных её уровнях — от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. В этой пьесе поднимаются темы семейных ценностей, любви и поиска правды, что делает её актуальной и по сей день.

Эмоциональная глубина

Анна Каренина — это не просто светская дама, а страстная личность, готовая на всё ради любви, которая ломает свою жизнь и жизни окружающих. Цитата из Библии «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ» служит эпиграфом к спектаклю и подчеркивает внутренние противоречия героини, её мучения и стремление к поиску справедливости.

Актеры

В спектакле участвуют как заслуженные артисты, так и молодые таланты театра и российского кинематографа:

  • Каренин: заслуженный артист России Александр Яцко, Петр Баранчеев, Святослав Астрамович
  • Анна: артистка театра и кино Янина Мелеходова
  • Вронский: Дмитрий Мазуров, Дмитрий Гудочкин
  • Вронская: заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда, Инга Светлова
  • Лидия Ивановна: заслуженная артистка России Ольга Анохина, Ольга Незговорова
  • Стива: Руслан Банковский
  • Бетси: Светлана Клаус, Валерия Мисанова
  • Проводник, слуга Каренина, Тушкевич, Корд, доктор: Михаил Павлик, Александр Аноприков

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Указан полный состав с заменами Инсценировка и постановка осуществлены Русланом Банковским, который виртуозно передает сложные эмоциональные состояния героев и тонкости их взаимосвязей.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и многослойный спектакль, который оставляет зрителей задумываться о вечных ценностях любви и человеческих отношениях.

 

Режиссер
Руслан Банковский
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Александр Яцко
Александр Яцко
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Евгений Березовский
Евгений Березовский
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев

Купить билет на спектакль Анна Каренина

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1200 ₽
18 декабря четверг
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1200 ₽
31 января суббота
18:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1500 ₽

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина

В ближайшие дни

Путешествие в ледяное царство
6+
Детские елки Детский
Путешествие в ледяное царство
5 января в 12:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Волшебная лампа Аладдина
6+
Детский
Волшебная лампа Аладдина
13 декабря в 14:00 Красный факел
от 700 ₽
Актриса
16+
Моноспектакль
Актриса
15 ноября в 18:00 Мой театр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше