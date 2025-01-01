Спектакль «Анна Каренина»

Премьера спектакля «Анна Каренина» состоялась 16 мая 2017 года и с тех пор завоевала внимание зрителей благодаря своей драматической истории любви, отличной игре актеров и глубокой инсценировке.

Сюжет

В основе спектакля лежит классическая история о взаимоотношениях замужней дамы Анны Карениной и молодого офицера графа Алексея Вронского. Действие разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века. Герои переживают яркие чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаяние.

Сюжет позволяет глубже понять жизнь в России 1870-х годов на разных её уровнях — от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. В этой пьесе поднимаются темы семейных ценностей, любви и поиска правды, что делает её актуальной и по сей день.

Эмоциональная глубина

Анна Каренина — это не просто светская дама, а страстная личность, готовая на всё ради любви, которая ломает свою жизнь и жизни окружающих. Цитата из Библии «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ» служит эпиграфом к спектаклю и подчеркивает внутренние противоречия героини, её мучения и стремление к поиску справедливости.

Актеры

В спектакле участвуют как заслуженные артисты, так и молодые таланты театра и российского кинематографа:

Каренин: заслуженный артист России Александр Яцко, Петр Баранчеев, Святослав Астрамович

заслуженный артист России Александр Яцко, Петр Баранчеев, Святослав Астрамович Анна: артистка театра и кино Янина Мелеходова

артистка театра и кино Янина Мелеходова Вронский: Дмитрий Мазуров, Дмитрий Гудочкин

Дмитрий Мазуров, Дмитрий Гудочкин Вронская: заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда, Инга Светлова

заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда, Инга Светлова Лидия Ивановна: заслуженная артистка России Ольга Анохина, Ольга Незговорова

заслуженная артистка России Ольга Анохина, Ольга Незговорова Стива: Руслан Банковский

Руслан Банковский Бетси: Светлана Клаус, Валерия Мисанова

Светлана Клаус, Валерия Мисанова Проводник, слуга Каренина, Тушкевич, Корд, доктор: Михаил Павлик, Александр Аноприков

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Указан полный состав с заменами Инсценировка и постановка осуществлены Русланом Банковским, который виртуозно передает сложные эмоциональные состояния героев и тонкости их взаимосвязей.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и многослойный спектакль, который оставляет зрителей задумываться о вечных ценностях любви и человеческих отношениях.