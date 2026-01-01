Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Генри Уинклер
Награды
Награды и номинации Генри Уинклера
Henry Winkler
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Награды
Награды и номинации Генри Уинклера
Золотой глобус 1978
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Informational Program
Номинант
Outstanding Informational Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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