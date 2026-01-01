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Награды и номинации Генри Уинклера

Henry Winkler
Награды и номинации Генри Уинклера
Золотой глобус 1978 Золотой глобус 1978
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Informational Program
Номинант
 Outstanding Informational Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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