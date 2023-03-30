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Киноафиша Новости Билл Хейдер теряет рассудок в тюрьме в трейлере финального сезона «Барри»

Билл Хейдер теряет рассудок в тюрьме в трейлере финального сезона «Барри»

30 марта 2023 10:29
Билл Хейдер теряет рассудок в тюрьме в трейлере финального сезона «Барри»

Заключительные серии шоу о киллере, ставшем актером, начнут выходить в середине апреля.

Телеканал HBO выпустил трейлер заключительного четвертого сезона сериала «Барри». Главные роли в финальных сериях шоу сыграли Билл Хейдер («Оно 2»), Генри Уинклер («На счет три»), Майкл Ирби («Пропавшая»), Сара Голдберг («Шпион, которого не было») и Энтони Кэрриган («Безжалостное солнце»).

Главный герой — киллер-неудачник Барри (Хейдер), решивший начать новую жизнь и переквалифицироваться в профессионального актера. В финале третьего сезона героя, который успел стать голливудской звездой, а затем вновь превратился в сумасбродного убийцу, ловит полиция, из-за чего он оказывается за решеткой.

В новом ролике показано, как Барри скучает в одиночестве и постепенно сходит с ума, отбывая свой срок. После этого на экране появляется его бывший учитель актерского мастерства Джин Кузино (Уинклер), который помог полиции поймать Барри. Он говорит арестованному киллеру, что тот «неисправим». Тем временем Салли (Голдберг) возвращается в свой родной город Джоплин в штате Миссури после вынужденного бегства из Лос-Анджелеса. Женщина боится, что из-за смерти девушки Джины, в которой обвиняют Барри, у нее могут начаться серьезные неприятности. Нохо Хэнк (Кэрриган) и Кристобаль (Ирби) вновь втягиваются в криминальную деятельность, а бывший куратор Барри Монро Фучес (Стивен Рут) оказывается вместе с ним в тюрьме.

Режиссером сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, выступил сам Хейдер. Премьера новых серий состоится 16 апреля.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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