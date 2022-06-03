Сериал «Злодеи Вэлли-Вью» – это семейная комедия о девочке-подростке с врожденными суперзлодейскими способностями. Хаос воспитывается в мире, где нет ничего страшнее, чем быть «нормальным», а герои – это по определению злейшие враги, с которыми нужно воевать. Но после очередного поражения темной стороны она чувствует усталость от такой жизни и решает перебраться вместе со своей сумасшедшей семейкой в обычный техасский городок Вэлли-Вью. Но сможет ли Хаос подавить свою злодейскую сущность и слиться с толпой?