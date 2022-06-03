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Постер сериала Злодеи Вэлли-Вью
Постер сериала Злодеи Вэлли-Вью
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Злодеи Вэлли-Вью

Злодеи Вэлли-Вью (2022 - …)

The Villains of Valley View 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Disney Channel
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут

О чем сериал

Сериал «Злодеи Вэлли-Вью» – это семейная комедия о девочке-подростке с врожденными суперзлодейскими способностями. Хаос воспитывается в мире, где нет ничего страшнее, чем быть «нормальным», а герои – это по определению злейшие враги, с которыми нужно воевать. Но после очередного поражения темной стороны она чувствует усталость от такой жизни и решает перебраться вместе со своей сумасшедшей семейкой в обычный техасский городок Вэлли-Вью. Но сможет ли Хаос подавить свою злодейскую сущность и слиться с толпой?

В ролях
В ролях
Люси Дэвис
Люси Дэвис
Патриция Белчер
Патриция Белчер
Стивен Блум
Стивен Блум
Джеймс Патрик Стюарт
Изабелла Паппас
Малакай Бартон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Злодеи Вэлли-Вью - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 20 эпизодов
 
Злодеи Вэлли-Вью - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 19 эпизодов
 
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