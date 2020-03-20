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Киноафиша Сериалы Охотница
Охотница (2019 - …) Охотница 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
О чем сериал

«Охотница» – это отечественный детективный сериал о бывшей следовательнице Полине, которая теперь зарабатывает на жизнь частными расследованиями. Она больше не обязана придерживаться профессионального кодекса и соблюдать служебную дисциплину, поэтому может использовать нетрадиционные методы поимки преступников. Однажды отец человека, обвиняемого в двух убийствах, просит Полину выяснить правду и снять с сына подозрения. Все улики указывают на парня, но девушка замечает, что у обеих жертв пропали сережки.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Баршак
Павел Баршак
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Андрей Шибаршин
Андрей Шибаршин
Сергей Варчук
Яна Гурьянова
Яна Гурьянова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Охотница - Сезон 1 Сезон 1
2020, 2 эпизода
 
Охотница - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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