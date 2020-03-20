«Охотница» – это отечественный детективный сериал о бывшей следовательнице Полине, которая теперь зарабатывает на жизнь частными расследованиями. Она больше не обязана придерживаться профессионального кодекса и соблюдать служебную дисциплину, поэтому может использовать нетрадиционные методы поимки преступников. Однажды отец человека, обвиняемого в двух убийствах, просит Полину выяснить правду и снять с сына подозрения. Все улики указывают на парня, но девушка замечает, что у обеих жертв пропали сережки.