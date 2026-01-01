Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова
Киноафиша Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова

Спектакль Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова

Постановка
Студия театрального искусства 18+
Возраст 18+

О спектакле

Чехов и его герои: новый взгляд на «Иванова» в премьерном спектакле Сергея Женовача

«Чехов. Иванов. Слова. Слова. Слова» – это новый спектакль, созданный творческой командой «Студии театрального искусства» под руководством режиссера Сергея Женовача. Воплощение пьесы Антона Павловича Чехова на сцене радует не только оригинальным подходом, но и высоким уровнем исполнения.

Основные исполнители спектакля - это талантливые актеры: Алексей Вертков, Андрей Шибаршин, Александр Суворов, Никита Исаченков, Юрий Горин, Татьяна Волкова, Алена Семенова и Анна Саркисова. Каждое выступление обещает стать настоящим театральным событием.

Творческое обаяние

Объясняя концепцию нового спектакля, Сергей Женовач подчеркивает: «Я приступаю к этой работе вместе со своей любимой постановочной командой – художником Александром Боровским, художником по свету Дамиром Исмагиловым и композитором Григорием Гоберником. Все вместе мы продолжим поиски театральной выразительности Чехова. Благодаря Александру мы нашли интересный ход по форме, смыслу и содержанию». Это создает надежду на нестандартный и глубокий подход к известному произведению.

Мир Чехова на сцене

Спектакль обещает быть не только интересным, но и актуальным, раскрывающим многие социальные и философские аспекты, которые были заложены Чеховым в его произведениях. Премьера намечена на февраль 2026 года, и зрители с нетерпением ждут возможности стать свидетелями этого театрального высказывания.

В ролях
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Андрей Шибаршин
Андрей Шибаршин
Александр Суворов
Александр Суворов
Юрий Горин
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше