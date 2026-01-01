Чехов и его герои: новый взгляд на «Иванова» в премьерном спектакле Сергея Женовача

«Чехов. Иванов. Слова. Слова. Слова» – это новый спектакль, созданный творческой командой «Студии театрального искусства» под руководством режиссера Сергея Женовача. Воплощение пьесы Антона Павловича Чехова на сцене радует не только оригинальным подходом, но и высоким уровнем исполнения.

Основные исполнители спектакля - это талантливые актеры: Алексей Вертков, Андрей Шибаршин, Александр Суворов, Никита Исаченков, Юрий Горин, Татьяна Волкова, Алена Семенова и Анна Саркисова. Каждое выступление обещает стать настоящим театральным событием.

Творческое обаяние

Объясняя концепцию нового спектакля, Сергей Женовач подчеркивает: «Я приступаю к этой работе вместе со своей любимой постановочной командой – художником Александром Боровским, художником по свету Дамиром Исмагиловым и композитором Григорием Гоберником. Все вместе мы продолжим поиски театральной выразительности Чехова. Благодаря Александру мы нашли интересный ход по форме, смыслу и содержанию». Это создает надежду на нестандартный и глубокий подход к известному произведению.

Мир Чехова на сцене

Спектакль обещает быть не только интересным, но и актуальным, раскрывающим многие социальные и философские аспекты, которые были заложены Чеховым в его произведениях. Премьера намечена на февраль 2026 года, и зрители с нетерпением ждут возможности стать свидетелями этого театрального высказывания.