Мандат
Постановка
Студия театрального искусства 18+
Продолжительность 170 минут
Возраст 18+
О спектакле

Спектакль «Мандат» по Н. Эрдману в Студии театрального искусства

В Студии театрального искусства (СТИ) состоится показ спектакля по пьесе Николая Эрдмана «Мандат». Постановку осуществила постоянная команда театра: Сергей Женовач, Александр Боровский, Дамир Исмагилов и Григорий Гоберник.

Каст и музыка

На сцене зрителей ждут талантливые актеры: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин, Игорь Лизенгевич, Глеб Ромашевский, Елизавета Кондакова, Екатерина Становая, Анна Рудь, Нодар Сирадзе, Даниил Обухов, Александр Суворов и Эдуард Миллер.

Спектакль наполнен музыкой великих композиторов: Г.Ф. Генделя, Ф. Мендельсона, М. Глинки и других, а также песнями неизвестных авторов. Педагогом по вокалу выступила Галина Гусева.

Исторический контекст

Николай Эрдман, написавший в 20-х годах не только «Мандат», но и «Самоубийцу», навсегда оставил след в истории мировой драматургии. Студия театрального искусства является единственным театром, в репертуаре которого имеются оба шедевра автора.

Сергей Женовач при создании спектакля обратился не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к оригинальным записям и черновикам Николая Эрдмана. Это позволяет представить новую интерпретацию классического произведения.

 

Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1500 ₽
30 апреля четверг
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1500 ₽

