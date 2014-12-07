Медбрат Сергей Лежнев кажется ничем не примечательным парнем: живет тихо, работает в скорой помощи, встречается с девушкой Маргаритой. Однажды, прибыв на вызов, он помог полиции раскрыть преступление, чем очень заинтересовал следователя. Изучив биографию медбрата, тот понимает, что Лежнев не так-то прост. Когда-то блестящий студент милицейской школы был обвинен в убийстве и сбежал за границу. Молодой человек 15 лет прожил во Франции под именем Серж Лежен, был легионером и по официальным данным числится погибшим. Вскоре выясняется, что Сергей интересен не только правоохранительным органам.