Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Неслучайная встреча
1 постер
Киноафиша Сериалы Неслучайная встреча

Неслучайная встреча (2014 - 2014)

Nesluchajnaya vstrecha 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 9 канал Израиль+
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Медбрат Сергей Лежнев кажется ничем не примечательным парнем: живет тихо, работает в скорой помощи, встречается с девушкой Маргаритой. Однажды, прибыв на вызов, он помог полиции раскрыть преступление, чем очень заинтересовал следователя. Изучив биографию медбрата, тот понимает, что Лежнев не так-то прост. Когда-то блестящий студент милицейской школы был обвинен в убийстве и сбежал за границу. Молодой человек 15 лет прожил во Франции под именем Серж Лежен, был легионером и по официальным данным числится погибшим. Вскоре выясняется, что Сергей интересен не только правоохранительным органам.

В ролях
В ролях
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Неслучайная встреча - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше