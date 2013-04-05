Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Белая лягушка. Трейлер
Белая лягушка. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 апреля 2013
Белая лягушка
– Ник — новичок средней школы, страдающий синдромом Аспергера. Но жизнь парня кардинально меняется после трагедии, которую приходится пережить его семье.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.4
Белая лягушка
комедия, 2012, США
01:02
Бэмби: Лесной кошмар
teaser
01:37
Финник 2
трейлер
02:25
Аватар 3: Огонь и пепел
trailer
02:24
Иллюзия обмана 3
дублированный трейлер
01:21
Всеведущий читатель
дублированный трейлер
01:41
Призрак в доспехах
дублированный трейлер (студийная банда)
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
00:37
Русалочка и морской монстр
дублированный трейлер
02:04
Воображаемый друг
trailer
01:44
Простоквашино
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail