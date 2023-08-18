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Скоро в прокате "Жанна Дюбарри"
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Царь обезьян
The Monkey King
Царь обезьян, 2023
2023 / США
Трейлер
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
18 августа 2023
Премьера в мире
18 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Энтони Стакки
В ролях
Стефани Сюй
Б.Д. Вонг
Хун Ли
Джимми О. Ян
Рон Юань
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Netflix выпустил трейлер семейного мультфильма «Царь обезьян» по мотивам китайского романа
Создатель картины обещает, что зрителей не ждет типичная западная история о становлении героя.
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18 июля 2023 13:51
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