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Царь обезьян Царь обезьян
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The Monkey King

Царь обезьян, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 августа 2023
Премьера в мире 18 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Энтони Стакки
В ролях
Стефани Сюй
Стефани Сюй
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг
Хун Ли
Хун Ли
Джимми О. Ян
Джимми О. Ян
Рон Юань
Рон Юань
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Царь обезьян 2 постера
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Netflix выпустил трейлер семейного мультфильма «Царь обезьян» по мотивам китайского романа Создатель картины обещает, что зрителей не ждет типичная западная история о становлении героя.
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18 июля 2023 13:51
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Вызов
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