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Киноафиша Сериалы Те дни

Те дни (2023 - 2023)

The Days 18+
Год выпуска 2023
Страна США/Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Это история об одной из самых ужасающих ядерных катастроф в истории Японии. Весной 2011 года Страну восходящего солнца шокировало землетрясение, эпицентр которого располагался всего в 45 милях к востоку от района Тохоку. Оно стало самым крупным за минувшие годы. Землетрясение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на побережье. Происшествие заставило многих людей покинуть дома, а мир — застыть в предчувствии атомного апокалипсиса. Последствий удалось избежать, но разрушения были катастрофическими.

 

Те дни - трейлер
Те дни  трейлер
В ролях
В ролях
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Наомаса Мусака
Дэндэн
Мицуру Фукикоси
Ютака Такэноути
Фумие Кохината
Фумие Кохината
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Те дни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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