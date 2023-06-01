Это история об одной из самых ужасающих ядерных катастроф в истории Японии. Весной 2011 года Страну восходящего солнца шокировало землетрясение, эпицентр которого располагался всего в 45 милях к востоку от района Тохоку. Оно стало самым крупным за минувшие годы. Землетрясение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на побережье. Происшествие заставило многих людей покинуть дома, а мир — застыть в предчувствии атомного апокалипсиса. Последствий удалось избежать, но разрушения были катастрофическими.