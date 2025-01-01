Меню
Марко Феррери
Награды
Награды и номинации Марко Феррери
Marco Ferreri
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Марко Феррери
Каннский кинофестиваль 1978
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1973
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1963
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Best Restored Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1992
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1960
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1991
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 1972
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1993
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1980
Золотой берлинский медведь
Номинант
