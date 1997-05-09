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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Марко Феррери
Marco Ferreri
Киноафиша
Персоны
Марко Феррери
Марко Феррери
Marco Ferreri
Дата рождения
11 мая 1928
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 мая 1997
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Милан, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Марко Феррери
Родился 11 мая 1928 года. Милан, Италия.
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Популярные фильмы
7.3
Женщина-обезьяна
(1963)
7.1
Большая жратва
(1973)
7.0
Диллинджер мертв
(1968)
Фильмография Марко Феррери
6.7
Нитрат серебра
Nitrato d'argento
комедия, исторический
1997, Франция / Италия / Венгрия
6.9
Истории обыкновенного безумия
Storie di ordinaria follia
драма
1981, Франция / Италия
6.7
Прощай, самец!
Ciao Maschio
фантастика, комедия, драма
1978, Италия / Франция
7.1
Большая жратва
Grande bouffe, La
комедия, драма
1973, Франция / Италия
6.7
Аудиенция
L'udienza
драма
1971, Франция / Италия
6.6
Семя человеческое
Seme dell'uomo, Il
драма
1969, Франция / Италия
6.7
Свинарник
Porcile
драма
1969, Италия / Франция
7
Диллинджер мертв
Dillinger è morto
драма, криминал
1968, Италия
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