Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марко Феррери
Марко Феррери Marco Ferreri
Киноафиша Персоны Марко Феррери

Марко Феррери

Marco Ferreri

Дата рождения
11 мая 1928
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 мая 1997
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Милан, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Марко Феррери

Родился 11 мая 1928 года. Милан, Италия.

Популярные фильмы

Женщина-обезьяна 7.3
Женщина-обезьяна (1963)
Большая жратва 7.1
Большая жратва (1973)
Диллинджер мертв 7.0
Диллинджер мертв (1968)

Фильмография Марко Феррери

6.7
Нитрат серебра Nitrato d'argento
комедия, исторический 1997, Франция / Италия / Венгрия
Истории обыкновенного безумия 6.9
Истории обыкновенного безумия Storie di ordinaria follia
драма 1981, Франция / Италия
Прощай, самец! 6.7
Прощай, самец! Ciao Maschio
фантастика, комедия, драма 1978, Италия / Франция
Большая жратва 7.1
Большая жратва Grande bouffe, La
комедия, драма 1973, Франция / Италия
Аудиенция 6.7
Аудиенция L'udienza
драма 1971, Франция / Италия
Семя человеческое 6.6
Семя человеческое Seme dell'uomo, Il
драма 1969, Франция / Италия
Свинарник 6.7
Свинарник Porcile
драма 1969, Италия / Франция
Диллинджер мертв 7
Диллинджер мертв Dillinger è morto
драма, криминал 1968, Италия
Показать еще
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше