Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марко Феррери
Марко Феррери
Marco Ferreri
О персоне
Фильмография
Марко Феррери
Marco Ferreri
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 мая 1928
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 мая 1997
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Марко Феррери
Родился 11 мая 1928 года. Милан, Италия.
Развернуть
Фильмография Марко Феррери
Нитрат серебра
комедия, исторический
1997, Франция / Италия / Венгрия
6.0
Истории обыкновенного безумия
драма
1981, Франция / Италия
7.0
Прощай, самец!
фантастика, комедия, драма
1978, Италия / Франция
7.0
Большая жратва
комедия, драма
1973, Франция / Италия
7.0
Аудиенция
драма
1971, Франция / Италия
6.0
Семя человеческое
драма
1969, Франция / Италия
6.0
Диллинджер мертв
драма, криминал
1968, Италия
7.0
Антисекс
комедия
1964, Италия / Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось