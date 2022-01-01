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Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр
Matt Frewer
О персоне
Фильмография
Мэтт Фрюэр
Matt Frewer
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Дата рождения
4 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
191 см
Биография Мэтта Фрюэра
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Фильмография Мэтта Фрюэра
Фрэнки и Элис
драма
2010, Канада
6.0
Ярость
драма, боевик
2009, Германия / Канада
6.0
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания / США
7.0
Дарфур. Хроники объявленной смерти
драма, военный
2009, Канада / ЮАР / Германия
5.0
Роковой город
комедия, криминал, драма
2007, Канада
6.0
Держись до конца
комедия
2004, США
6.0
КиберМир 3D
анимация, короткометражный
2000, США
4.0
Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства
боевик, фантастика
1996, США
3.0
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