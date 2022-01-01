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Мэтт Фрюэр

Matt Frewer
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр Matt Frewer
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Дата рождения
4 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
191 см
Биография Мэтта Фрюэра

Фильмография Мэтта Фрюэра
Фрэнки и Элис
Фрэнки и Элис
драма 2010, Канада
6.0
Ярость
Ярость
драма, боевик 2009, Германия / Канада
6.0
Хранители
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.0
Дарфур. Хроники объявленной смерти
Дарфур. Хроники объявленной смерти
драма, военный 2009, Канада / ЮАР / Германия
5.0
Роковой город
Роковой город
комедия, криминал, драма 2007, Канада
6.0
Держись до конца
Держись до конца
комедия 2004, США
6.0
КиберМир 3D
КиберМир 3D
анимация, короткометражный 2000, США
4.0
Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства
Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства
боевик, фантастика 1996, США
3.0
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