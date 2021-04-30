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Джеймс Кэллис

James Callis
Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
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Дата рождения
4 июня 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Джеймс Кэллис

Родился 4 июня 1971 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Джеймс Кэллис
Бриджит Джонс 3
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.0
Остинленд
Остинленд
комедия, мелодрама 2013, США / Великобритания
5.0
Бриджит Джонс: Грани разумного
Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия 2004, Великобритания
6.0
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30 апреля 2021 12:52
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