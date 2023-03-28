Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры

Телеканал AMC выпустил трейлер финального восьмого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов». Ролик был представлен на фестивале WonderCon, прошедшем с 24 по 26 марта. Главные роли в заключительных сериях шоу исполнили Ленни Джеймс («Бегущий по лезвию 2049»), Ким Диккенс («Дэдвуд»), Остин Амелио («Каждому свое») и Колман Доминго («Кэндимен»).

В восьмом сезоне Морган (Джеймс) и Мэдисон (Диккенс) берутся за непростую миссию по спасению 8-летней девочки с острова PADRE. В трейлере фрагментарно показаны их новые приключения, наполненные трагедиями и кровью. На протяжении большей части ролика Морган обращается к другим выжившим по рации, пытаясь вдохновить их сражаться за тех, кого они любят.

Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» был разработан и запущен Робертом Киркманом («Непобедимый») и Дэйвом Эриксоном («Мэр Кингстауна») в 2015 году. Изначально шоу позиционировалось как приквел «Ходячих мертвецов», но со временем его сюжет перешел к «современным» по отношению к истории основного шоу событиям, тем самым став его спин-оффом. Премьера заключительного сезона «Бойтесь ходячих мертвецов» состоится 14 мая.

Помимо этого, на WonderCon была анонсирована дата выхода спин-оффа «Остров мертвецов», повествующего о судьбе Мэгги (Лорен Кохэн) и Нигана (Джеффри Дин Морган) после окончания флагманского сериала. Мэгги и Нигану предстоит отправиться в разрушенный зомби-апокалипсисом Нью-Йорк. Шоу выйдет на экраны 18 июня. По словам продюсера и сценариста Скотта М. Гимпла, зрителей ждет один из самых «самых крутых, отвратительных и ужасающих» проектов во вселенной «Ходячих мертвецов».