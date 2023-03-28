Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры

Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры

28 марта 2023 14:56
Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры

Оба спин-оффа «Ходячих мертвецов» станут доступны в первой половине 2023 года.

Телеканал AMC выпустил трейлер финального восьмого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов». Ролик был представлен на фестивале WonderCon, прошедшем с 24 по 26 марта. Главные роли в заключительных сериях шоу исполнили Ленни Джеймс («Бегущий по лезвию 2049»), Ким Диккенс («Дэдвуд»), Остин Амелио («Каждому свое») и Колман Доминго («Кэндимен»).

В восьмом сезоне Морган (Джеймс) и Мэдисон (Диккенс) берутся за непростую миссию по спасению 8-летней девочки с острова PADRE. В трейлере фрагментарно показаны их новые приключения, наполненные трагедиями и кровью. На протяжении большей части ролика Морган обращается к другим выжившим по рации, пытаясь вдохновить их сражаться за тех, кого они любят.

Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» был разработан и запущен Робертом Киркманом («Непобедимый») и Дэйвом Эриксоном («Мэр Кингстауна») в 2015 году. Изначально шоу позиционировалось как приквел «Ходячих мертвецов», но со временем его сюжет перешел к «современным» по отношению к истории основного шоу событиям, тем самым став его спин-оффом. Премьера заключительного сезона «Бойтесь ходячих мертвецов» состоится 14 мая.

Помимо этого, на WonderCon была анонсирована дата выхода спин-оффа «Остров мертвецов», повествующего о судьбе Мэгги (Лорен Кохэн) и Нигана (Джеффри Дин Морган) после окончания флагманского сериала. Мэгги и Нигану предстоит отправиться в разрушенный зомби-апокалипсисом Нью-Йорк. Шоу выйдет на экраны 18 июня. По словам продюсера и сценариста Скотта М. Гимпла, зрителей ждет один из самых «самых крутых, отвратительных и ужасающих» проектов во вселенной «Ходячих мертвецов».

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Related video