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Время грехов, 2008

2008 / Украина
5.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

В горах под оползень попадает рейсовый автобус. К счастью, почти все пассажиры пострадали незначительно. Почти… Погибла Лера, жена лесничего Николая Еремина. Он случайно оказался рядом с местом аварии и вместе со своим другом Андреем пытался помочь женщине, но безуспешно… Николай работает все там же. Андрей содержит небольшой мотель в горах. Как-то ночью на заброшенной дороге ломается КАМАЗ, в котором с похорон возвращаются Игорь с женой Зиной и ее братом Олегом. В поисках дороги, Игорь и Олег находят перевернутый автомобиль с двумя погибшими. А в багажнике – сумку с более чем миллионом евро. Поколебавшись, мужчины забирают сумку, а уже дома рассказывают Зине о находке. Та уговаривает их вернуть деньги. Но Игорь уже рисует радужные перспективы, которые ждут их с такими деньжищами. На следующий день он просит соседа Сергея помочь притащить неисправную машину, но они находят только обломки – КАМАЗ попал под оползень. На свою беду Сергей замечает второй автомобиль, а в ней обнаруживает трупы. Игорь вынужден его убить. Это преступление влечет за собой следующее – убийство жены Сергея Марины, которая что-то заподозрила. Вскоре в горах появляются двое подозрительных незнакомцев– они ищут машину с деньгами. Встретившись с Николаем, они выдают себя за сотрудников госбезопасности. Очень быстро (не без помощи лесника) они выходят на Игоря и пытаются заставить его вернуть деньги. Николай понимает, что перед ним – бандиты. После ряда неприятных приключений Николаю и его другу Андрею удается ликвидировать заезжих преступников, а своих – Игоря, Олега и Зину - арестовать.

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Павел Тупик
В ролях
Константин Милованов
Константин Милованов
Елена Панова
Елена Панова
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Любава Грешнова
Любава Грешнова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Время грехов 1 постер
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Время грехов
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