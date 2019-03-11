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Киноафиша Сериалы Шифр
Шифр (2019 - 2019) Шифр 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Действие российского детективного телесериала «Шифр» разворачивается в конце 1950-х годов, в советской России. В центре событий оказываются экс-работницы дешифровального отдела ГРУ Аня, София, Ира и Катерина. Девушки, рискнув распрощаться с мирным течением своей жизни, принимают решение снова работать вместе. Они создают специальную группу для проведения совместных расследований и оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов. Каждое дело будет иметь непосредственное отношение к одной из героинь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Елена Панова
Елена Панова
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шифр - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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