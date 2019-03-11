Действие российского детективного телесериала «Шифр» разворачивается в конце 1950-х годов, в советской России. В центре событий оказываются экс-работницы дешифровального отдела ГРУ Аня, София, Ира и Катерина. Девушки, рискнув распрощаться с мирным течением своей жизни, принимают решение снова работать вместе. Они создают специальную группу для проведения совместных расследований и оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов. Каждое дело будет иметь непосредственное отношение к одной из героинь.